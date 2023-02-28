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Мартыненко Александр Прокопьевич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.03.1899

Дата смерти

С 1923 по 1999

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1899

Отец: Мартыненко Прокопий Трофимович

Мать: Мартыненко Иулитта Иудовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1899
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
07.05.1917

Жена: Мартыненко Ксения Евсевиевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.03.1918

Сын: Мартыненко Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Мартыненко Ксения Евсевиевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.10.1920

Сын: Мартыненко Александр Александрович

Мать ребёнка: Мартыненко Ксения Евсевиевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.06.1923

Дочь: Мартыненко Мария Александровна

Мать ребёнка: Мартыненко Ксения Евсевиевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1923 по 1999
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