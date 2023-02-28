Мартыненко Александр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1899
Дата смертиС 1923 по 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1899
Место жительства
С 1899
Бракосочетание
07.05.1917
Рождение ребёнка
05.03.1918
Сын: Мартыненко Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Мартыненко Ксения Евсевиевна
Рождение ребёнка
10.10.1920
Сын: Мартыненко Александр Александрович
Мать ребёнка: Мартыненко Ксения Евсевиевна
Рождение ребёнка
03.06.1923
Дочь: Мартыненко Мария Александровна
Мать ребёнка: Мартыненко Ксения Евсевиевна
Смерть
С 1923 по 1999