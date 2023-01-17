Мартыненко (Савченко) Иулитта Иудовна
Место рождения
Дата рождения13.07.1868
Дата смертиДо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1868 по 1907
Бракосочетание
20.10.1885
Рождение ребёнка
23.04.1887
Дочь: Панюта Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
14.10.1890
Сын: Мартыненко Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Мартыненко Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
06.10.1894
Дочь: Буря Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
15.03.1899
Сын: Мартыненко Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
14.04.1902
Дочь: Мартыненко Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
12.07.1905
Сын: Мартыненко Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
24.07.1907
Сын: Мартыненко Пантелеймон Прокопьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович
Смерть
До 1933