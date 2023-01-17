Мартыненко (Савченко) Иулитта Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Савченко) Иулитта Иудовна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.07.1868

Дата смерти

До 1933

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1868 по 1907
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
20.10.1885

Муж: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1887

Дочь: Панюта Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Мартыненко Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.10.1894

Дочь: Буря Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1899

Сын: Мартыненко Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.04.1902

Дочь: Мартыненко Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Мартыненко Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Рождение ребёнка
24.07.1907

Сын: Мартыненко Пантелеймон Прокопьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Прокопий Трофимович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1933
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