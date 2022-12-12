Мартыненко (Джигиль) Ксения Евсевиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1900
Дата смертиС 1923 по 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1917
Место жительства
С 1917 по 1923
Рождение ребёнка
05.03.1918
Сын: Мартыненко Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Мартыненко Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.10.1920
Сын: Мартыненко Александр Александрович
Отец ребёнка: Мартыненко Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.06.1923
Дочь: Мартыненко Мария Александровна
Отец ребёнка: Мартыненко Александр Прокопьевич
Смерть
С 1923 по 2000