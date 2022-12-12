Мартыненко (Джигиль) Ксения Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко (Джигиль) Ксения Евсевиевна

Мартыненко (Джигиль) Ксения Евсевиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1900

Дата смерти

С 1923 по 2000

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1917

Муж: Мартыненко Александр Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1917 по 1923
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.03.1918

Сын: Мартыненко Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Мартыненко Александр Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.10.1920

Сын: Мартыненко Александр Александрович

Отец ребёнка: Мартыненко Александр Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.06.1923

Дочь: Мартыненко Мария Александровна

Отец ребёнка: Мартыненко Александр Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1923 по 2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close