Громова (Зябликова) Гала Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Зябликова) Гала Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

06.02.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Зябликов Максим Василич

Мать: Зябликова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
06.02.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Молоди, Чехов, Московская область
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