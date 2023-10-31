Зябликов Максим Василич
Место рожденияПензенская обл., Тамалинский р-н, Варварино; Саратовская обл., Макаровский р-н
Дата рождения25.04.1911
Дата смерти02.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911
Пензенская обл., Тамалинский р-н, Варварино; Саратовская обл., Макаровский р-н
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Громова Гала Николаевна
Мать ребёнка: Зябликова Валентина Петровна
Смерть
02.02.1977