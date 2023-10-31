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Зябликов Максим Василич

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Место рождения

Пензенская обл., Тамалинский р-н, Варварино; Саратовская обл., Макаровский р-н

Дата рождения

25.04.1911

Дата смерти

02.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская обл., Тамалинский р-н, Варварино; Саратовская обл., Макаровский р-н
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Громова Гала Николаевна

Мать ребёнка: Зябликова Валентина Петровна

Смерть
02.02.1977
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