Кондратьева Марья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.01.1907
Сын: Кондратьев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.01.1913
Сын: Кондратьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Телелюева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно