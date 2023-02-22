Кондратьева Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Марья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.01.1907

Сын: Кондратьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1913

Сын: Кондратьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Телелюева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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