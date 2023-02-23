(Мельник) Екатерина Николаевна
Место рожденияКутуркуль
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Кутуркуль
Бракосочетание
27.07.1905
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Дорогов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дорогов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно