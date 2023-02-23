(Мельник) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельник) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Кутуркуль

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутуркуль
Бракосочетание
27.07.1905

Муж: Дорогов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Дорогов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1908

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дорогов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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