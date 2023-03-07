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Рыжикова Прасковья Иванова

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Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кораблева Надежда

Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рыжиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиковъ Маркелъ

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