Рыжикова Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Кораблева Надежда
Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рыжиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Рыжиковъ Маркелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжиковъ Маркелъ