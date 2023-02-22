Морозов Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сатина Евлинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
10.03.1891
Дочь: Лузина Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1898
Сын: Морозов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Морозов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно