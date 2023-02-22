Морозов Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Дмитрий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сатина Евлинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1891

Дочь: Лузина Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1898

Сын: Морозов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Морозов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозова Парасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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