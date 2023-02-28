Лузина (Морозова) Клавдия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1891
Дата смерти28.02.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1891
Бракосочетание
30.10.1909
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Ладыгина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1914
Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1919
Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1921
Рождение ребёнка
09.05.1923
Рождение ребёнка
04.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич
Смерть
28.02.1965