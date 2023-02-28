Лузина (Морозова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Морозова) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.03.1891

Дата смерти

28.02.1965

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Муж

1891 г.р.

Дети

1910 г.р.
1914 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1891

Отец: Морозов Дмитрий Егорович

Мать: Морозова Парасковья Андреевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
30.10.1909

Муж: Лузин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Ладыгина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Лузин Алексей Андреевича

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1919

Сын: Лузин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
28.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Андреевич

Смерть
28.02.1965
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