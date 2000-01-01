Морозова Парасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1891
Дочь: Лузина Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Ключищи
Рождение ребёнка
1893
Сын: Морозов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Морозов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Ключищи
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович
Смерть
Неизвестно