Морозова Парасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Парасковья Андреевна

Морозова Парасковья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1891

Дочь: Лузина Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Ключищи
Рождение ребёнка
1893

Сын: Морозов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Морозов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Ключищи
Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close