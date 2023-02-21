Пеньков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1944
Дочь: Спрыгина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Пенькова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1945
Дочь: Пенькова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Пенькова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пенькова Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно