Пеньков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1944 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1944

Дочь: Спрыгина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Пенькова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1945

Дочь: Пенькова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Пенькова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пенькова Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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