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Спрыгина (Пенькова) Галина Николаевна
Спрыгина (Пенькова) Галина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Пеньков Николай
Мать
Пенькова (Красулина) Елена Григорьевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Пеньков Николай
Мать:
Пенькова Елена Григорьевна
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