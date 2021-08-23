Спрыгина (Пенькова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спрыгина (Пенькова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Пеньков Николай

Мать: Пенькова Елена Григорьевна

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