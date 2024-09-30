Хуопалайнен Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения08.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1865
Бракосочетание
29.06.1897
Рождение ребёнка
10.11.1901
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: (Хуопалайнен) Ева Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1910
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1913
Дочь: (Хуопалайнен) Ида-София Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1915
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно