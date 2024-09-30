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Хуопалайнен Иван Адамович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1865

Отец: Хуопалайнен Адам Тобиасович

Мать: Хуопалайнен (Уухи) Хелена Ивановна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1897

Жена: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1901

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: (Хуопалайнен) Ева Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1910

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1913

Дочь: (Хуопалайнен) Ида-София Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1915

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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