Хуопалайнен (Уухи) Хелена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1839
Дата смерти15.08.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
28.12.1860
Сын: Хуопалайнен Тобиас Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Тобиасович
Рождение ребёнка
08.04.1865
Сын: Хуопалайнен Иван Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Тобиасович
Смерть
15.08.1878