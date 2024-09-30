Хуопалайнен (Уухи) Хелена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Уухи) Хелена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1839

Дата смерти

15.08.1878

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Хуопалайнен Адам Тобиасович

Рождение ребёнка
28.12.1860

Сын: Хуопалайнен Тобиас Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1865

Сын: Хуопалайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
15.08.1878

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