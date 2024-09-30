Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1876

Дата смерти

26.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1897

Муж: Хуопалайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
10.11.1901

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: (Хуопалайнен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1910

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1913

Дочь: (Хуопалайнен) Ида-София Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1915

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
26.01.1933

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