Хуопалайнен (Пакканен) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1876
Дата смерти26.01.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1897
Рождение ребёнка
10.11.1901
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: (Хуопалайнен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
17.06.1910
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
26.06.1913
Дочь: (Хуопалайнен) Ида-София Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
12.12.1915
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Смерть
26.01.1933