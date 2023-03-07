Коровинъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровинъ Тимофей

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Федоръ Силуяновъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Коровинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Коровинъ Иванъ

Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коровинъ Гаврила

Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коровинъ Лаврентий

Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Агафья Григорьева

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