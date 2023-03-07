Коровинъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Федоръ Силуяновъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коровинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коровинъ Иванъ
Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коровинъ Гаврила
Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коровинъ Лаврентий
Мать ребёнка: Коровина Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно