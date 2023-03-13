Федоръ Силуяновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Коровинъ Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Нестеръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1761
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан