Федоръ Силуяновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоръ Силуяновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Коровинъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Нестеръ

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1761
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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