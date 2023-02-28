Пётр Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Спиридон
Мать: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Калина Петров
Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Андрей Петров
Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксиния Евдокимова
Смерть
1804