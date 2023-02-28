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Пётр Спиридонов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Спиридон

Мать: Параскева Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Калина Петров

Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Андрей Петров

Мать ребёнка: Аксиния Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксиния Евдокимова

Смерть
1804
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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