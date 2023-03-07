Аксиния Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Евдокимова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Калина Петров

Отец ребёнка: Пётр Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Пётр Спиридонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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