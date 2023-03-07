Аксиния Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Спиридонов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Спиридонов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Калина Петров
Отец ребёнка: Пётр Спиридонов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Спиридонов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Пётр Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Спиридонов
Смерть
Неизвестно