Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Фёдор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Пётр Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Емельян Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Яков Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Козьма Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1794
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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