Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Фёдор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пётр Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1764
Сын: Емельян Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1766
Сын: Яков Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон
Рождение ребёнка
1772
Сын: Козьма Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон
Смерть
1794