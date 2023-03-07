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Емельян Спиридонов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Спиридон

Мать: Параскева Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Александр Емельянов

Мать ребёнка: Марина Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Емельянов

Мать ребёнка: Марина Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Настасия Емельянова

Мать ребёнка: Марина Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1988

Сын: Аверьян Емельянов

Мать ребёнка: Марина Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Иванова

Смерть
1804
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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