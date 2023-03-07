Емельян Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Спиридон
Мать: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Александр Емельянов
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Емельянов
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Настасия Емельянова
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1988
Сын: Аверьян Емельянов
Мать ребёнка: Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Иванова
Смерть
1804