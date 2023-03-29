Боброва -Ободенко Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва -Ободенко Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бобров Петр Васильевич

Мать: Ирина Яковлевна

Смерть
1987
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