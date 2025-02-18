Яковлева (Чаплинская) Вера Григорьевна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева (Чаплинская) Вера Григорьевна

Место рождения

Шемонаиха

Дата рождения

1937

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Чаплинский Григорий

Мать: не указана

Шемонаиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Виктор Васильевич

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1993

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