Яковлева (Чаплинская) Вера Григорьевна
Место рожденияШемонаиха
Дата рождения1937
Дата смерти1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Чаплинский Григорий
Мать: не указана
Шемонаиха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Виктор Васильевич
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1993