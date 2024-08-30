Яковлев Виктор Васильевич
Место рожденияЛисичанское сельское поселение
Дата рождения09.09.1936
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936
Лисичанское сельское поселение
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Чаплинская) Вера Григорьевна
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1983