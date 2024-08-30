Яковлев Виктор Васильевич 09.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Виктор Васильевич

Место рождения

Лисичанское сельское поселение

Дата рождения

09.09.1936

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936

Отец: Яковлев Василий Сергеевич

Мать: Яковлева (Терегя) Матрена Филипповна

Лисичанское сельское поселение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Чаплинская) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Чаплинская) Вера Григорьевна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1983

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