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Кильдюшов Корнил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

21.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кильдюшов Василий Григорьевич

Мать: Кильдюшова Неонила Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Храменкова (Кильдюшова) Татьяна Корниловна

Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Демина (Кильдюшова) Феодосья Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Кильдюшов Иван Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 05.03.1849

Жена: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Кондюков Фёдор Корнилович

Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1851

Сын: Кильдюшов Георгий Корнилович

Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1856

Сын: Кильдюшов Кирилл Корнилович

Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1858

Сын: Кильдюшов Фёдор Корнилович

Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1860

Сын: Кильдюшов Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.07.1880
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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