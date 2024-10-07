Кильдюшов Корнил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти21.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Демина (Кильдюшова) Феодосья Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Кильдюшов Иван Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 05.03.1849
Рождение ребёнка
05.03.1849
Сын: Кондюков Фёдор Корнилович
Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
15.04.1851
Сын: Кильдюшов Георгий Корнилович
Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
26.03.1856
Сын: Кильдюшов Кирилл Корнилович
Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
23.09.1858
Сын: Кильдюшов Фёдор Корнилович
Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
14.11.1860
Сын: Кильдюшов Михаил Корнилович
Мать ребёнка: Кильдюшова (Гапшина) Акулина Кузьминична
Смерть
21.07.1880