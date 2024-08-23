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Кильдюшов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

18.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: Гликерья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кильдюшова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.07.1816

Жена: Кильдюшова Неонила Дмитриевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кильдюшов Корнил Васильевич

Мать ребёнка: Кильдюшова Неонила Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1818

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кильдюшова Неонила Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1849

Жена: Кильдюшова Дарья Борисовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
18.10.1862
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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