Кильдюшов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти18.10.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: Гликерья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кильдюшова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.07.1816
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кильдюшов Корнил Васильевич
Мать ребёнка: Кильдюшова Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.03.1818
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кильдюшова Неонила Дмитриевна
Бракосочетание
21.11.1849
Смерть
18.10.1862