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Молоствов Савва Петрович

Место рождения

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1885 ст.

Отец: Молоствов Петр Михайлович

Мать: Молоствова Феодосия Алексеевна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.05.1904 ст.

Жена: Молоствова Татьяна Петровна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Невесте было 17 лет, Жениху 18,5. Поручители по жениху Будаев Яков Алексеевич и Варфоломей Петрович Молоствов, по невесте Федот Антонович Кудинов и Павел Антонович Кудинов
Рождение ребёнка
1906

Сын: Молоствов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Молоствова Татьяна Петровна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Молоствов Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Молоствова Татьяна Петровна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1913 ст.

Сын: Молоствов Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Молоствова Татьяна Петровна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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