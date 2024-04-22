Молоствов Савва Петрович
Место рождения
Дата рождения04.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1885 ст.
Бракосочетание
17.05.1904 ст.
Невесте было 17 лет, Жениху 18,5. Поручители по жениху Будаев Яков Алексеевич и Варфоломей Петрович Молоствов, по невесте Федот Антонович Кудинов и Павел Антонович Кудинов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Молоствов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Молоствова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Молоствов Сергей Савельевич
Мать ребёнка: Молоствова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1913 ст.
Сын: Молоствов Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Молоствова Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно