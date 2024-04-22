Молоствова (Кудинова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885 ст.
Отец: Кудинов Петр Антонович
Бракосочетание
17.05.1904 ст.
Невесте было 17 лет, Жениху 18,5. Поручители по жениху Будаев Яков Алексеевич и Варфоломей Петрович Молоствов, по невесте Федот Антонович Кудинов и Павел Антонович Кудинов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Молоствов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Молоствов Савва Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Молоствов Сергей Савельевич
Отец ребёнка: Молоствов Савва Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1913 ст.
Сын: Молоствов Андрей Савельевич
Отец ребёнка: Молоствов Савва Петрович
Смерть
Неизвестно