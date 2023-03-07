Вахрушева (Северюхина) Катерина Анкидинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Северюхина) Катерина Анкидинова

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Место рождения

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ксения Емильянова

Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стефанида Емильянова

Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1774

Сын: Вахрушев Федор Емельянов

Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Емельян Алексеевич

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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