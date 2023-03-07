Вахрушева (Северюхина) Катерина Анкидинова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ксения Емильянова
Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стефанида Емильянова
Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1774
Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно