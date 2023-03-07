Вахрушев Емельян Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Вахрушев Алексей Михайлов
Мать: Вахрушева ?
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ксения Емильянова
Мать ребёнка: Вахрушева Катерина Анкидинова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стефанида Емильянова
Мать ребёнка: Вахрушева Катерина Анкидинова
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1774
Мать ребёнка: Вахрушева Катерина Анкидинова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно