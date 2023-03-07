Вахрушев Емельян Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Емельян Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Вахрушев Алексей Михайлов

Мать: Вахрушева ?

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ксения Емильянова

Мать ребёнка: Вахрушева Катерина Анкидинова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стефанида Емильянова

Мать ребёнка: Вахрушева Катерина Анкидинова

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1774

Сын: Вахрушев Федор Емельянов

Мать ребёнка: Вахрушева Катерина Анкидинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Катерина Анкидинова

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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