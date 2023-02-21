Бредалинова Гульгуна Батыршина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредалинова Гульгуна Батыршина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Бредалинов Батырша Абдулхаликов

Мать: Зулейха Тимербулатова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Минивафа Абдулсамихова

Отец ребёнка: Абдулсамих Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1863

Сын: Мингаж Абдулсамихов

Отец ребёнка: Абдулсамих Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Хисаметдин Абдулсамихов

Отец ребёнка: Абдулсамих Абдулхакимов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулсамих Абдулхакимов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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