Бредалинова Гульгуна Батыршина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Минивафа Абдулсамихова
Отец ребёнка: Абдулсамих Абдулхакимов
Рождение ребёнка
17.05.1863
Сын: Мингаж Абдулсамихов
Отец ребёнка: Абдулсамих Абдулхакимов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Абдулсамих Абдулхакимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно