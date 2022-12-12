Абдулсамих Абдулхакимов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти10.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Абдулхаким Муртазин
Мать: Гульбагида
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Минивафа Абдулсамихова
Мать ребёнка: Бредалинова Гульгуна Батыршина
Рождение ребёнка
17.05.1863
Сын: Мингаж Абдулсамихов
Мать ребёнка: Бредалинова Гульгуна Батыршина
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Бредалинова Гульгуна Батыршина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1893