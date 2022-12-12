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Абдулсамих Абдулхакимов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Абдулхаким Муртазин

Мать: Гульбагида

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Минивафа Абдулсамихова

Мать ребёнка: Бредалинова Гульгуна Батыршина

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1863

Сын: Мингаж Абдулсамихов

Мать ребёнка: Бредалинова Гульгуна Батыршина

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Хисаметдин Абдулсамихов

Мать ребёнка: Бредалинова Гульгуна Батыршина

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредалинова Гульгуна Батыршина

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.04.1893
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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