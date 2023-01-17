Хисаметдин Абдулсамихов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиДо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1898
Сын: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Самихов Садретдин Хисаметдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Самихова Сарвар Хисаметдиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1926