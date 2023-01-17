Хисаметдин Абдулсамихов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисаметдин Абдулсамихов

Хисаметдин Абдулсамихов

avatar

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1872

Дата смерти

До 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Абдулсамих Абдулхакимов

Мать: Бредалинова Гульгуна Батыршина

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Сын: Самихов Мухаметдин Хисаметдинович

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Самихов Садретдин Хисаметдинович

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Самихова Сарвар Хисаметдиновна

Мать ребёнка: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1926
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close