Козлов Меркурий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Меркуриевич
Мать ребёнка: Козлова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Владимир Меркурьевич
Мать ребёнка: Козлова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Людмила Меркурьевна
Мать ребёнка: Козлова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно