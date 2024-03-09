Козлова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Магусев Николай Николаевич

Мать: Магусева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Меркуриевич

Отец ребёнка: Козлов Меркурий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Владимир Меркурьевич

Отец ребёнка: Козлов Меркурий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Людмила Меркурьевна

Отец ребёнка: Козлов Меркурий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Меркурий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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