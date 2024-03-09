Козлова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Магусев Николай Николаевич
Мать: Магусева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Меркуриевич
Отец ребёнка: Козлов Меркурий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Владимир Меркурьевич
Отец ребёнка: Козлов Меркурий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Людмила Меркурьевна
Отец ребёнка: Козлов Меркурий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно