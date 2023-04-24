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Зуев Фёдор Семёнович

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

26.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1872

Отец: Зуев Семён Амосов

Мать: Агафья Андреева

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
02.01.1873
Бракосочетание
08.02.1891

Жена: Агриппина Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1894

Сын: Зуев Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Агриппина Васильевна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Зуев Иоанн Фёдорович

Мать ребёнка: Агриппина Васильевна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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