Зуев Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1872
Отец: Зуев Семён Амосов
Мать: Агафья Андреева
Крещение
02.01.1873
Бракосочетание
08.02.1891
Жена: Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1894
Сын: Зуев Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Зуев Иоанн Фёдорович
Мать ребёнка: Агриппина Васильевна
Смерть
Неизвестно