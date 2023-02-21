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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Яковенко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Яковенко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Яковенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая Григорьевна

Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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