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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Яковенко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Яковенко Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Яковенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая Григорьевна
Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Яковенко Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно