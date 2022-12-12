Яковенко Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1881
Рождение ребёнка
1909
Сын: Яковенко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Яковенко Яков Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1920
Сын: Яковенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно