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Яковенко Григорий Васильевич

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

17.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1881

Отец: Яковенко Василий Николаев

Мать: Яковенко Ирина Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Яковенко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Яковенко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Яковенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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