Семенцев Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Семенцов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1892 ст.
Жена: Романова Мария Петровна
Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Д. Танковки Егор Заихарев Казадаев с. Осиновки Феодот Захариев Казадаев По невесте :С. Серединовки Дмитрий Петров Романов Д. Дудовки Андрей Яковлев Дудов
Смерть
Неизвестно