Семенцев Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменцев Василий Ефимович

Семенцев Василий Ефимович

avatar

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Семенцов Ефим

Мать: не указана

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.11.1892 ст.

Жена: Романова Мария Петровна

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Д. Танковки Егор Заихарев Казадаев с. Осиновки Феодот Захариев Казадаев По невесте :С. Серединовки Дмитрий Петров Романов Д. Дудовки Андрей Яковлев Дудов
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close