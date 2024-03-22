Комарова Матрона Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Гаврило
Мать: Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Комарова Хевронья Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Комарова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич
ГАСО, 24-25-330-41 л
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Комарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич
ГАСО, 24-25-330-41 л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Комарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич
ГАСО, 24-25-330-41л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 75 лист
Смерть
Неизвестно