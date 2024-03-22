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Комарова Матрона Гавриловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Гаврило

Мать: Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Комарова Хевронья Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Комарова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Рождение ребёнка
1802

Сын: Комаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41 л
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Комарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41 л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Комарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Исакович Исаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Исакович Исаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 75 лист
Смерть
Неизвестно
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