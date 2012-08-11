Гараева (Маулитова) Рузатильзинян Муккаримовна Абельмукаримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Маулитова) Рузатильзинян Муккаримовна Абельмукаримовна

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Место рождения

2-й Зиримзибаш, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.07.1924

Дата смерти

11.08.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

2-й Зиримзибаш, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1962

Дочь: Булатова Флюра Шарифьяновна

Отец ребёнка: Гараев Шарифьян Суфиярович

Кашкаково, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Шарифьян Суфиярович

Смерть
11.08.2012
Таватуй, Невьянский, Свердловская область
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