Гараева (Маулитова) Рузатильзинян Муккаримовна Абельмукаримовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1924
Дата смерти11.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1962
Дочь: Булатова Флюра Шарифьяновна
Отец ребёнка: Гараев Шарифьян Суфиярович
Кашкаково, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2012
Таватуй, Невьянский, Свердловская область