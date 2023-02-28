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Гараев Шарифьян Суфиярович

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Место рождения

Кашкаково, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1927

Дата смерти

25.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашкаково, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1962

Дочь: Булатова Флюра Шарифьяновна

Мать ребёнка: Гараева Рузатильзинян Муккаримовна Абельмукаримовна

Кашкаково, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Рузатильзинян Муккаримовна Абельмукаримовна

Смерть
25.03.1992
Таватуй, Невьянский, Свердловская область
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