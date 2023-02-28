Гараев Шарифьян Суфиярович
Место рождения
Дата рождения09.10.1927
Дата смерти25.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1962
Дочь: Булатова Флюра Шарифьяновна
Мать ребёнка: Гараева Рузатильзинян Муккаримовна Абельмукаримовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1992
Таватуй, Невьянский, Свердловская область