Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ефим Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Борис Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тихон Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Михайлович
Смерть
1802