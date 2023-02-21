Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ефим Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Борис Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Тихон Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Михайлович

Смерть
1802
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