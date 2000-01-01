Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Борис Александрович
Борис Александрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1769
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Александр Михайлович
1743 г.р.
Мать
Анна Андреевна
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NL
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Александр Михайлович
Мать:
Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия