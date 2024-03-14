Квашнина (Квашнина) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Квашнина) Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1896 ст.

Дата смерти

11.12.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1896 ст.

Отец: Квашнин Степан Дмитриевич

Мать: Квашнина Феодора Максимовна

Крещение
20.10.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
11.12.1896 ст.
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.12.1896 ст.
на устроенном кладбище
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