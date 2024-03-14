Квашнина (Квашнина) Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1896 ст.
Дата смерти11.12.1896 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1896 ст.
Крещение
20.10.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
11.12.1896 ст.
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.12.1896 ст.
на устроенном кладбище