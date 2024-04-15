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Квашнин Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Квашнина Александра Степановна

Мать ребёнка: Квашнина Феодора Максимовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Квашнин Федор Степанович

Мать ребёнка: Квашнина Феодора Максимовна

Восприемник
28.07.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Никанор Гаврилович Ерченов
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Квашнина Матрона Степановна

Мать ребёнка: Квашнина Феодора Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Феодора Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Квашнино, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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