Квашнин Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Квашнина Александра Степановна
Мать ребёнка: Квашнина Феодора Максимовна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Квашнина Феодора Максимовна
Восприемник
28.07.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Никанор Гаврилович Ерченов
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.
Дочь: Квашнина Матрона Степановна
Мать ребёнка: Квашнина Феодора Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Квашнино, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно