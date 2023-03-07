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Берестов Иван Феопентов

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Берестов Феофан (Феопент) Иванов

Мать: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Берестов Василий Иванов

Мать ребёнка: Берестова Ирина Евстигнеева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Берестова Ирина Евстигнеева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Ирина Евстигнеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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