Берестов Иван Феопентов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Берестова Ирина Евстигнеева
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Берестова Ирина Евстигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834