Берестова Ирина Евстигнеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Берестов Иван Феопентов
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Берестов Иван Феопентов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834