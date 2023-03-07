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Берестова Ирина Евстигнеева

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Мать: Бухарцова Васса Владимирова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Берестов Василий Иванов

Отец ребёнка: Берестов Иван Феопентов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Берестов Иван Феопентов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Иван Феопентов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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