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Берестов Феофан (Феопент) Иванов

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Берестов Иван Елисеев

Мать: Берестова Марфа Игнатьева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Татьяна Феомпентова

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Берестов Иван Феопентов

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Парасковья Феомпентова

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Федосья Феомпентова

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Берестов Авдей Феопентов

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Пелагея Феомпентова

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Афимья Феомпентова

Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Дарья Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1801
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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