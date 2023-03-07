Берестов Феофан (Феопент) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Берестов Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Татьяна Феомпентова
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Парасковья Феомпентова
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Федосья Феомпентова
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Пелагея Феомпентова
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Афимья Феомпентова
Мать ребёнка: Берестова Дарья Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801